В Сыктывкаре будут судить 28-летнего закладчика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 28-летнего местного жителя обвиняют в покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарец входил в состав организованной преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков на территории Республики Коми. Злоумышленник был закладчиком, то есть рядовым распространителем расфасованных на небольшие партии наркотиков. Запрещенные вещества фигурант размещал в тайниках на территории Сыктывкара.

В сентябре 2020 года молодой человек собирался получить очередную партию синтетических наркотиков. Однако в момент их получения обвиняемого задержали полицейские. Злоумышленника заключили под стражу. Свою вину он полностью признал. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд.

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