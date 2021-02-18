В Усинск поступила новая партия вакцины от коронавируса

В Усинске продолжается массовая иммунизация населения против коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

Новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак», в народе известная как «Спутник – V», поступила в Усинск. В городе продолжается массовая вакцинация населения.

Стоит отметить, что вакцину можно получить в порядке очереди, которая сформирована с учетом приоритетности. Так, врачи, учителя, соцработники, пенсионеры и другие категории граждан, находящиеся в зоне риска, получат лекарство первыми.

Всего медучреждения Усинска получили тысячу новых доз вакцины.

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