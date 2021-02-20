В Сыктывкаре 18-летний парень с другом-подростком осуждены за сбыт наркотиков

В колонию отправились еще совсем молодые парни Фото: Архив "КП"

Два молодых парня из Сыктывкара отправились в колонию на три года за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Коми.

По данным следователей, в ноябре-декабре 2019 года фигуранты, тогда еще несовершеннолетние, вступили в группу по продаже синтетических наркотиков. Действуя в качестве «закладчиков», подростки приобрели с целью сбыта наркотическое средство общей массой не менее 0,083г, которое им было отправлено посредством почтовой связи.

- В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники УФСБ России по Республике Коми изъяли наркотики и вместо них изготовили муляж. После получения почтового отправления с муляжом наркотических средств фигуранты были задержаны, - уточнили в СК по РК.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому. 18-летний будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, 17-летний – в воспитательной колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре будут судить 28-летнего закладчика

Его поймали при получении очередной партии наркотиков (подробности)