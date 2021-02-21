В Сыктывкаре пройдут Дни культуры Сысольского района

Дни культуры Сысольского района пройдут в столице Коми. Фото: mincult.rkomi.ru

С 24 по 28 февраля состоятся Дни культуры Сысольского района в городе Сыктывкаре. Известные творческие коллективы, мастера, самодеятельные авторы приедут в столицу Коми показать свои уникальные национальные особенности: обряды и традиции, любительское искусство и декоративно-прикладное творчество.

Торжественная церемония открытия Дней культуры Сысольского района состоится 24 февраля. Участие в ней примут официальные лица Коми, муниципального района «Сысольский». Дни муниципалитета откроет дефиле-программа костюмов сысольских коми «Связующая нить». Показ костюмов представит ансамбль народной песни «Визув ва», в тот же день пройдут мастер-классы, будут работать выставки о традиционных праздниках Сысолы, об истории и современном облике сельских поселений района. Дом дружбы народов Республики Коми, начало в 16 часов.

25 февраля пройдёт «Поэтический нон-стоп по-сысольски» — творческая встреча с самодеятельными авторами. ЮБРК | Юношеская библиотека Республики Коми, начало в 12 часов.

26 февраля самодеятельные артисты и народные умельцы села Куратово познакомят сыктывкарцев со своей Малой Родиной: историей и традициями, знаменитыми земляками, прославившими село. Центр народного творчества и повышения квалификации | Советская 28, начало в 16 часов.

Завершатся Дни культуры Сысольского района 28 февраля. Выставка «Сысола мастеровая» и грандиозное празднично-обрядовое представление «Напевы Сысолы» завершат творческий отчёт муниципалитета. В представлении примут участие самые известные коллективы Сысолы: народный ансамбль песни и танца «Катшасинъяс», ансамбль народной песни «Визув ва» и фольклорный ансамбль «Сöстöм ёль». Академический театр драмы им. В. Савина, начало в 15 часов.

Афиша мероприятий.

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