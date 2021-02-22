Мороз и мгла накрыли Коми

Фото: Анатолий Кораблев

На территории Коми 22 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, днем в северо-западных районах небольшой снег.

На крайнем северо-востоке мгла. Ветер северной четверти 3-8 м/с, на крайнем северо-востоке переменный 0-5 м/с.

Температура ночью -34...-39, при прояснении -44...-49°С; днем -28...-33, на северо-востоке -34...-39, на северо-западе -22...-27°С.

В Сыктывкаре 22 февраля будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -37...-39, днем -29...-31°С..

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