На территории Воркуты и Сыктывдинского района введен особый противопожарный режим

Фото: СУ СК по Коми.

Сегодня особый противопожарный режим введен на территории шести муниципалитетов. Ранее, из-за роста количества пожаров и гибели на них людей, режим был введен в Усинске, Сыктывкаре, Ухте и Княжпогостском районе, сообщает МЧС по Коми. Сейчас особый режим действует на территории ещё двух муниципалитетов - Воркуты и Сыктывдинского района.

На сегодня с начала года на территории Коми зафиксировано 13 пожаров с гибелью людей. Последний ужасающий случай произошел 20 февраля. Пожар занялся в дачном доме в обществе «Дорожник» на территории Максаковских дач возле Сыктывкара. Когда пожарные приехали к месту, дом был полностью охвачен огнем. В огне погибли мужчина и женщина 1948 года рождения. Дом уничтожен полностью. Причина пожара – неисправность электороборудования.

Помните!

Пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте простые правила пожарной безопасности:

- Будьте осторожны с огнем, особенно при курении. Малейшая оплошность может привести к пожару.

- Будьте внимательны при растопке печей и эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перекала печи и перегрузки электросети.

- Отправляясь на прогулку или ложась спать, убедитесь, что печь полностью протоплена, газовая плита и электроприборы выключены.

- Не оставляйте детей без присмотра! Позаботьтесь, чтобы спички, зажигалки и другие опасные для детей предметы не были в свободном доступе. Расскажите детям об опасности шалости с огнем и действиях в случае пожара.

В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в «Службу спасения» по телефонным номерам «01», «101» или «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сын узнал свою мать по коронкам на зубах»: погибших на пожаре в Сыктывкаре похоронят как невостребованных

Стали известны новые подробности трагедии (подробности)