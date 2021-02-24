В Сыктывкаре осудили 22-летнюю девушку за торговлю наркотиками

Жительница Сыктывкара отправится в места лишения свободы за распространение наркотиков и кражу у прохожего Фото: Архив "КП"

Жительница Сыктывкара отправится в колонию за продажу наркотиков, сообщает региональная прокуратура. Молодая девушка не только «торговала смертью», но еще и занималась кражей.

Так, следствие установило, что сыктывкарка входила в состав организованной преступной группы, занимающейся распространением наркотиков. В преступной иерархии она выполняла функции «закладчика», раскладывая наркотические средства в тайниках в поселке Краснозатонский.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2019 года девушка получила от «оператора» информацию о местонахождении большого тайника с производным N-метилэфедрона. Она изъяла из закладки наркотики, разделила их на мелкие партии и отправила эти сведения оператору для организации дальнейшего распространения. Вскоре после этого она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Но на этом криминальная биография девушки не заканчивается. Так, в декабре 2019 года 22-летняя жительница столицыы встретила на улице сильно нетрезвого мужчину, который попросил вызвать ему скорую помощь, для чего передал ей свой мобильный телефон. Сыктывкарка заметила установленное приложение «Мобильный банк», с помощью которого тут же перевела на счет своих знакомых 8 тысяч рублей. В дальнейшем она попросила получателей украденных средств перевести их ей на киви-кошелек.

В ходе следствия вину в инкриминируемых деяниях девушка признала, а в суде пояснила, что обнаруженные у нее при задержании наркотики она не собиралась распространять, а намеревалась использовать для личного употребления.

Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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