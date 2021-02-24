В Сыктывдинском районе чиновницу и риэлтора судили за коррупцию

Фото: Следком по Коми

В Сыктывдинском районе бывшего начальника управления капитального строительства районной администрации и местную предпринимательницу-риэлтора признали виновными в злоупотребление полномочиями и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017 году начальник УКСа районной администрации принимала участие в формировании аукционной документации по приобретению квартир для реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы». Собираясь получить вознаграждение от участвовавшей в торгах риэлтора, она создала условия для гарантированной ее победы и для покупки квартир по стоимости, превышающей рыночную. Для этого чиновница заранее информировала риэлтора о характеристиках планируемого к приобретению жилья. В аукционную документацию она вносила технические характеристики квартир, имевшихся у риэлтора в наличии. В результате сумма ущерба бюджету превысила 3,5 миллиона рублей. За свои услуги от предпринимателя она получила незаконное 560 тысяч рублей.

Кроме того, чиновница приняла от знакомой местной жительницы 20 тысяч рублей за оказанное содействие в приобретении администрацией района в рамках программы переселения принадлежавшей этой женщине квартиры.

Суд назначил бывшей руководительнице УКСа наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на два года. Исполнение наказания в виде лишения свободы судом отсрочено в связи с наличием у осужденной на иждивении малолетних детей. Риэлтора оштрафовали на 60 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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Речь также идет о взятке (подробнее)