В Сыктывкаре у двух автоперевозчиков обнаружили грубые нарушения

Предприятиям пришлось заплатить штраф Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре два автоперевозчика привлечены к ответственности за грубое нарушение требований безопасности. Речь идет об ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» и местном ИП.

По данным региональной прокуратуры, у выше названых перевозчиков выявлены нарушения, связанные с разработкой и утверждением паспортов обеспечения безопасности транспортных средств. Также прокурорская проверка показала, что предприятия нанимали на работу людей, предварительно не проверив информацию об их судимости, психических заболеваниях, наличии алкоголизма, наркомании, токсикомании. Вопросы возникли и к техническому оснащению автобусов.

Сыктывкарский городской суд, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек женщину-предпринимателя и юридическое лицо к административной ответственности с назначением штрафов в размере 50 тысяч рублей и 200 тысяч рублей соответственно.

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