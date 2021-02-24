В Сыктывкаре поймали пятерых пьяных водителей

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В праздничные выходные сотрудники Госавтоинспекции Сыктывкара организовала задержали 5 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

В субботу в вечернее время автоэкипажи ДПС вместе с сотрудниками кинологической службы МВД организовали массовые проверки сыктывкарских водителей на пересечении улицы Морозова и улицы Ручейная города Сыктывкара. За два часа работы вечернего рейда стражи порядка проверили более 80 машин и выявили семь правонарушений по линии ГИБДД.

Среди них водители, которые не имели при себе полиса ОСАГО, либо срок действия полиса истек, управляли транспортом при наличии технических неисправностей либо без документов на право управления. Правоохранители задержали пятерых нетрезвых водителей. Один из них сел за руль пьяным повторно.

Массовые проверки водителей направлены на пресечение грубых правонарушений в области дорожного движения, а именно, управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, говорится в сообщении.

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