В колонии Ухты обнаружили самодельную свалку мусора

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В ухтинской больнице при колонии обнаружили нарушения закона об обращении с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство рассказало о результатах проведенной проверки.

Так, вопреки требованиям закона в жилой зоне учреждения отходы размещаются в самодельно изготовленной металлической конструкции, без оборудования специальной площадки и контейнеров.

По результатам проверки начальник учреждения привлечен к административной ответственности, его заместитель – к дисциплинарной.

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