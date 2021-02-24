В колонии Ухты обнаружили самодельную свалку мусора

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В ухтинской больнице при колонии обнаружили нарушения закона об обращении с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство рассказало о результатах проведенной проверки.
Так, вопреки требованиям закона в жилой зоне учреждения отходы размещаются в самодельно изготовленной металлической конструкции, без оборудования специальной площадки и контейнеров.
По результатам проверки начальник учреждения привлечен к административной ответственности, его заместитель – к дисциплинарной.
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