Житель Коми задолжал матери своей убитой жены 1,2 млн рублей

Мужчина должен выплатить матери покойной 1,2 млн рублей Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывдинского района убил свою жену, за что был приговорен к длительному заключению. Также мужчина, по решению суда, должен был выплатить 1,2 млн рублей матери своей покойно жены, однако средств на эти цели у 30-летнего мужчины не было.

- Судебный пристав-исполнитель установила имущественное положение должника и обратила взыскание на его заработок в исправительном учреждении, - прокомментировали решение ФССП в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что в приговоре суда содержится требование арестовать принадлежащий осужденному автомобиль «Лада». Машину продадут, а вырученные деньги отдадут потерпевшей стороне.

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