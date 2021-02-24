За сутки в Сыктывкаре еще 34 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 24 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 34 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки в Коми выздоровели 99 человек, а за все время – 37934. В регионе еще 82 человека заразились коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 39 114 случая заболевания коронавирусом.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 34 случая, говорится в сообщении.

Все больные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 3647 человек. За весь период пандемии зафиксировали 747 смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Ситуация в регионе стабилизируется, следует из данных оперативного штаба (подробнее)