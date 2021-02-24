Лжеветеран из Коми украл 300 тысяч рублей у государства

В течение 12 лет мужчина получал пособия Фото: Архив "КП"

Житель Воркуты обманул государство на 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД. Мужчина получал надбавки к пенсии, на которую он не имел права.

Следствие установило, что фигурант уголовного дела в период с 1990 по 2013 годы проходил службу в минобороны РФ, в том числе с 1997 года с дислокацией в Воркуте, после чего был исключен из списка личного состава воинской части. Согласно архивной справке за это время в боевых действиях участия не принимал.

В 2006 году, находясь в служебной командировке в региональном военкомате, в рабочем кабинете обвиняемый обнаружил копию бланка удостоверения ветерана боевых действий, которую оставил себе и воспользовался в корыстных целях. Он вклеил свое фото, внес персональные данные и для сокрытия этого факта сделал копию. Этот документ обвиняемый предоставил в пенсионный фонд для назначения ему ежемесячной денежной выплаты как ветерану боевых действий.

В результате с 2006 по 2018 год житель Воркуты незаконно получил более 300 тысяч рублей, чем причинил бюджету Российской Федерации ущерб на указанную сумму в крупном размере. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения по существу.

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