В Сыктывкаре под колеса газели попал семилетний ребенок

Фото: ГИБДД Сыктывкара.

Сегодня в Сыктывкаре в результате ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадал несовершеннолетний, сообщает ГИБДД столицы Коми.

24 февраля около 14:35 минут водитель 1999 г.р., управляя автомашиной Газ-270711, двигался по ул. Лыткина со стороны ул. Тентюковской в направлении ул. Петрозаводской. Около д.44 по ул. Петрозаводской совершил наезд на пешехода. 7-летний мальчик переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пешеход 2013 г.р. Мальчик госпитализирован, его диагноз - перелом бедер - под вопросом.

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