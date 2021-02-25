В Печоре мужчина пытался спасти свой дом от огня и получил ожоги

Самостоятельно эвакуировались пять человек. Фото: из архива "КП"

В ночь на 23 февраля в пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Центральная в селе Приуральское. Когда приехали пожарные, из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек. Только к восьми утра пожар потушили.

Хозяин дома пытался самостоятельно бороться с огнем, но получил ожоги верхних конечностей, грудной клетки и живота. Сейчас мужчина госпитализирован.

В результате пожара поврежден дом на площади 130 м². На тушение пожара были задействованы 9 огнеборцев (в том числе 3 пожарных добровольной пожарной команды) и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неисправность отопительной печи.

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