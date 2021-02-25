Житель Микуня подозревается в убийстве сожительницы

Фото: СУ СК по Коми.
Фото: из архива "КП"
Житель Усть-Вымского района подозревается в убийстве сожительницы.
В квартире дома по улице Печорской в Микуне во время распития спиртного между сожителями возник конфликт, в ходе которого 54-летний мужчина нанес 52-летней женщине несколько ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из материалов уголовного дела следует, что сожители злоупотребляли спиртным, вели асоциальный образ жизни. Расследование уголовного дела продолжается.
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