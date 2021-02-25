Воркутинка на полгода лишилась водительских прав за фары синего цвета

Спереди фары могут быть только белого, желтого или оранжевого цвета. Фото: МВД по Коми.

Воркутинскими инспекторами ГИБДД к административной ответственности привлечена водитель, управлявшая автомобилем с фарами синего цвета. Световые приборы не соответствовали требованиям конструкции автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В январе 2021 года инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-21102, на котором спереди были установлены внешние световые приборы с огнями синего цвета. Так нельзя. За рулем находилась 49-летняя воркутинка. По решению суда водителю было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения права управления автомобилем с конфискацией внешних световых приборов синего цвета.

ГИБДД г. Воркуты напоминает, что на транспортном средстве спереди могут быть установлены световые приборы белого, желтого или оранжевого цвета, а светоотражающие приспособления только белого; сзади – фонари заднего хода и освещение государственного регистрационного знака должны быть белые, иные световые приборы – красные или оранжевые, а световозвращающие приспособления только красные.

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