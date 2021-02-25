В Коми два дня будут выть сирены

В республике пройдет проверка систем оповещения Фото: Архив "КП"

В трех городах Коми завоют сирены. Так, двухдневная проверка системы оповещения пройдет в Ухте, Сыктывкаре и Воркуте. Городские жители будут слышать голос диктора с 25 по 26 февраля.

- В Сыктывкаре, Ухте и Воркуте заменяют оборудование запуска сирен и устанавливают мощные акустические устройства оповещения. Реализацией проекта занимается ГКУ РК «Безопасный город» совместно с ПАО «Ростелеком», - сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели напоминают, что в случае реальной угрозы оповещение начинается с непрерывного звучания сирен в течение трёх минут. Услышав его, необходимо включить телевизор, радиоприёмник или радиоточку и прослушать информацию, которую повторят три-пять раз, и действовать согласно указаниям.

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