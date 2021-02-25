Воркутинская пенсионерка перевела мошенникам 210 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Воркуте местная жительница 1952 года рождения перевела мошенникам 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонила незнакомая женщина и представилась сотрудником службы безопасности банка. Собеседница сообщила, что со счета жительницы Заполярья пытаются незаконно списать деньги. Далее звонившая пояснила: для того, чтобы предотвратить данные операции, нужно срочно перевести финансы на специальный «безопасный» счет.

Пенсионерка перевела 210 тысяч рублей на несколько абонентских номеров, которые продиктовала мошенница. После этого горожанка не смогла дозвониться до «сотрудницы банка». Она поняла, что стала жертвой телефонных аферистов и обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Следует отметить, что ранее пенсионерка была проинформирована о дистанционных мошенничествах по месту жительства участковым уполномоченным полиции, говорится в сообщении.

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