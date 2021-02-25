Под Сосногорском ВАЗ врезался в «Урал»: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 24 февраля, под Сосногорском ВАЗ-2110 врезался в грузовик «Урал», в результате чего пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 17:00. 31-летний водитель «десятки» ехал со стороны Нижнего Одеса в сторону Сосногорска. На 353 километре трассы Сыктывкар – Ухта – Печора мужчина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспорта и врезался в «Урал», который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму сотрясение мозга и рваную раной лба. Также у него под вопросом перелом лобной кости. Пострадавшего увезли в больницу.

Водитель легковушки не был пристегнут ремнями безопасности. За нарушения правил дорожного движения мужчину привлекали к ответственности 48 раз, из них в течение года – 20. Как передает "Комиинформ", стаж управления авто с 2018 года.

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