Жительница Коми попалась на новый способ мошенничества на сайте попутчиков

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Жительница Сыктывдинского района стала жертвой мошенников, орудующих на популярном сайте для автопутешественников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

В злополучный день 35-летняя женщина написала сообщение водителю, а затем позвонила ему по указанному телефону. Тот пояснил, что в назначенные день и время он на автомобиле «Тойота» везет пассажиров.

Далее сельчанка прошла по указанной им ссылке для оплаты, введя все реквизиты карты, после чего с ее счета списались 10 тысяч рублей. Потерпевшая больше не смогла дозвониться до перевозчика и обратилась в полицию. Там она пояснила, что знала о подобных мошенничествах, но потеряла бдительность.

Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Номер телефона, по которому неизвестный держал связь с потерпевшей, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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