Администрацию Корткеросского района обяжут обеспечить жителей качественной водой

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Прокуратура Коми через суд обяжет администрацию Корткеросского района обеспечить жителей качественной питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорное ведомство обратился житель сельского поселения Керес. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об организации водоснабжения населения со стороны администрации района. Выяснилось, что в деревнях Лаборем, Керес, Эжол и Уръель, входящих в состав сельского поселения Керес, отсутствует централизованная система водоснабжения. Питьевую воду жители получают из общественных колодцев. Однако разрешение на использование колодцев в качестве источников питьевого водоснабжения отсутствует. Санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам также нет.

– Прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию Корткеросского района обязанности организовать и обеспечить соответствующее нормативным требованиям водоснабжение жителей всех населенных пунктов сельского поселения Керес, – говорится в сообщении.

Прокуратура будет контролировать то, как будет фактически исполняться судебное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Инте администрацию заставили привести в порядок питьевую воду (подробнее)