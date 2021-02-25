В Ижме отключат электроэнергию на четыре дня

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С 26 по 1 марта в Ижме отключат электроэнергию. Об этом говорится на официальном сайте администрации. Сообщается, что это случится из-за строительно-монтажных работ по установке приборов учёта.

Далее мы публикуем список адресов, а также график отключения света.

26 февраля 2021 года с 09.00 до 17.00 часов

-ул. Молодежная, дома № 1a, 3, 5, 7, 7a, 9,11, 13, 15,17,19, 21, 23, 25

- переулок Юбилейный, дома № 16,17,18,19, 23, 25, 27, 29, 31,17б, 19а, 20a, 21a, 24a, 24б, 29б, 31б

- ул. Чупрова, дома № 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8, 10,12,16,16A

- ул. Ручейная, дом № 15

27 февраля 2021 года с 09.00 до 17.00 часов

- ул. Молодежная, дома № 1, 1a, 3, 5, 7, 7a, 9, 11, 13, 15,16,17,19, 20, 20a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a, 28, 28a, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 39a, 40, 42, 42a, 44, 45, 45a, 46, 47, 48, 49, 50, 50a, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 59a, 61, 65, 65a, 69, 71

- пер. Юбилейный, дома № 16,17,18,19,19a, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 17б, 19а, 20а, 21a, 24a, 26a, 29б, 31a, 31б, 35a, 35б, 36a, 36.

- ул. Чупрова, дома № 1,1а, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8,10,12,16,16a

- ул. Ручейная, дом № 15

28 февраля 2021 года с 08.30 до 13.00 часов

- пер.Солнечный, дома № 3, 5, 7, 15

1 марта 2021 года с 14.00 до 17.00 часов

- ул. Семяшкина: 1-6, 7А, 8-15, 18, 20-21, 22-25, 26-31.

- пер. Пионерский: полностью

- ул. Ластинская: 158, 20, 21-25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45-67.

- пер. Гаражный: кроме домов № 3б, 3в, 3г, 3д.

- ул. Хатанзейского: 21, 23, 25, 35, 69.

- ул. Советская: кроме домов № 69, 76а, 76б, 77, 78, 81-89, 93, 94, 97-100, 103, 103а, 105, 107, 109, 111-124, 1265-128, 128а, 130, 132, 134, 136а, 138, 140, 142, 142а, 142б, 144, 146, 148, 149а, 150а, 150в, 151, 151б, 152, 152а, 154-156.

- ул. Набережная: кроме домов № 65-71, 73, 73а, 75-77.

- ул. Лесная: кроме домов 45, 49, 51, 53, 55, 57а, 59, 61, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 77,

- ул. Чупрова: 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 51, 53, 55, 57-59, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73-90, 92-104, 106, 108, 110, 112-112а.

- пер. Строительный: 1-3, 5, 9, 11, 13, 15.

Организации: администрация района, соцзащита (Набережная д.20), Сбербанк, Центральный дом культуры, администрация с/п "Ижма", школа, Пенсионный фонд, Управаление образования, Ижемский районный суд, почта, гостиница, детский сад «Акань», детский сад №2, детский сад «Солнышко», полиция, библиотека, детская библиотека.

Магазины, кафе: ТЦ «Пера», столовая, салон связи "МТС", «Спецодежда», «Цветы», «Семья», «Аннушка», «Заря», «Александра», «Белые Ночи», «Бонус», «ВДВ», «Радуга», «Пелидз», «Фортуна», «Гранд», «Поляна», «Вояж», «Перекрёсток», «Весна», «Стройматериалы», «Актив», аптека «Луч» (Хатанзейского 64).

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