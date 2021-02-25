В Емве женщину оштрафовали за проведение дискотеки

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В Княжпогостском районе должностное лицо общества с ограниченной ответственностью оштрафовали за проведение дискотеки. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Инцидент произошел в Емве. Женщина организовала проведение дискотеки в баре. Тем самым она нарушила правила поведения, установленные указом главы Коми «О введении режима повышенной готовности». Вину в совершенном правонарушении женщина не признала. Она пояснила, что в баре не проводились культурно-массовые мероприятия, включая дискотеки. По словам нарушительницы, посетители сами принимают решение танцевать в зале бара, поскольку там играет музыка и достаточно места для дискотеки.

Учитывая, что должностное лицо в течение года уже привлекалось к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности, ее признали виновной. Судья учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал женщину на 150 тысяч рублей. Это меньше половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного законодательством.

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