Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В связи с изменениями схемы движения в Сыктывкаре установили новые дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установка связана с организацией временного движения транспорта по улице Кирова от пересечения с улицей Горького до пересечения с улицей Орджоникидзе. Изменения вступили в силу 20 февраля в связи с производством ремонтных работ по улице Советской. Так, на улицах Кирова и Орджоникидзе установили знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», а на их пересечении – «Движение налево» и «Движение направо».

Кроме того, оборудованы временные пешеходные переходы через улицу Кирова в районе пересечения с улицей Орджоникидзе, а также через улицу Орджоникидзе в районе пересечения с улицей Кирова. Также изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Орджоникидзе и Советской.

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