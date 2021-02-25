В Сыктывкаре судебные приставы трудоустроили менеджера в автосалон

Женщина направилась в бухгалтерию с трудовой книжкой, но получила отказ Фото: Архив "КП"

Менеджер по продажам более двух лет продавала иномарки без официального трудоустройства в автосалоне. Работодатель регулярно выплачивал зарплату, даже направил на курсы повышения квалификации, но оформлять трудовые отношения не спешил. Так и не дождавшись заключения трудового договора, менеджер обратилась в суд, который обязал руководителя автосалона внести запись о приеме на работу в трудовую книжку, уплатить страховые взносы и передать в налоговую инспекцию сведения индивидуального персонифицированного учета.

Адвокат работодателя-должника письменно заверил судебного пристава Межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми, что автосалон готов исполнить требование суда добровольно. Однако когда взыскатель направилась в бухгалтерию с трудовой книжкой, получила отказ.

- О решении суда мне неизвестно, указаний от руководителя я не получала, - объяснила главный бухгалтер.

Как пояснили в пресс-службе, судебный пристав напомнила должнику об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве и потребовала у директора явиться на прием с пакетом документов, подтверждающих исполнение решения суда. В назначенное время должник отчитался: трудовой договор заключен на неопределенный срок, в трудовой книжке появилась соответствующая запись, то есть трудовые права работника восстановлены, но частично.

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