Продавец из Коми оштрафован за игрушку с героем мультика «Три кота»

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В Воркуте оштрафовали продавца, который использовал изображение героя из детского мультика «Три кота». Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

- Ответчик реализовал контрафактный товар - игрушку, воспроизводящую изображение персонажа «Компот» анимационного фильма, права на которое принадлежат истцу, что является нарушением исключительного права.

Теперь индивидуальный предприниматель должен заплатить 10 тысяч рублей и возместить расходы по приобретению контрафактного товара.

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