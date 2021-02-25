Ухтинца и его сообщницу судили за убийство бывшей жены

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В Ухте Алексея Щетинина и Марину Козлову признали виновной в убийство 38-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Женщина пропала еще 9 ноября 2018 года. Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Позже по подозрению в совершении преступления задержали бывшего мужа потерпевшей, а также двух предполагаемых сообщниц. Следствие склонялось к версии, что мужчина задушил ухтинку, спрятал тело в чемодан и выбросил с моста в реку Ухту. Чемодан с телом женщины нашли 4 мая 2019 года в реке Ижма в районе деревни Порожск Сосногорского района.

По версии следствия, ухтинец, испытывавший неприязнь к бывшей супруге, решил ее убить. Утром 9 ноября 2018 года он взял с собой чемодан, электрический кабель и отправился к квартире женщины. Дождавшись ее возвращения из школы, куда она отвела ребенка, он зашел в квартиру, накинул жертве на шею кабель и задушил.

После этого мужчина поместил труп в чемодан, собрал рюкзак с одеждой и дамскую сумку, а также забрал мобильный телефон потерпевшей. С чемоданом и вещами он спустился к подъезду, где его поджидала машина с девушкой. Они доехали до места встречи с еще одной сообщницей, которой мужчина передал мобильный телефон. Чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы женщина выкинула его в реку Ухта в районе деревни Веселый Кут. От трупа бывшей супруги ухтинец избавился при помощи первой сообщницы, выкинув чемодан с телом с моста через реку Ухту на участке дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар. Телефон погибшей он отдал другой сообщнице, которая выкинула его в реку Ухту в районе деревни Веселый Кут, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы.

После расследования утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя и его 39-летней сообщницы. Мужчина обвиняется в убийстве, а женщина - в пособничестве в совершении убийства. Вину в инкриминируемых деяниях они не признали.

Вторая 20-летняя сообщница заключила с заместителем прокурора Ухты досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении девушки выделили в отдельное производство и в конце сентября 2019 года направили в суд. Суд признал ее виновной в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ухтинский горсуд вынес обвинительный приговор. Подсудимому назначено наказание в виде 14 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как передает «Комионлайн», его сообщнице назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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