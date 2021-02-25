УФСИН по Коми опровергает информацию о том, что осужденные колонии содержатся в плохих условиях

Фото: УФСИН по Коми.

В ряде СМИ появилась информация о том, что в ИК-25 осужденные содержатся в ненадлежащих условиях, отмечается низкое качество питания, сотрудники притесняют осужденных по религиозному принципу. Данная информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Коми

Материально-бытовое обеспечение осужденных соответствует требованиям законодательства. Условия их содержания и организация питания регулярно проверяются членами общественной наблюдательной комиссии республики. Проводится совместный с представителями прокуратуры прием осужденных по личным вопросам.

В ИК-25 созданы условия для отправления религиозных обрядов. Учреждение посещают представители РПЦ и Духовного управления мусульман Республики Коми, говорится в сообщении ведомства.

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