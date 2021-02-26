Пенсионерка из Ухты лишилась более 80 тысяч рублей благодаря «сотруднику банка»

В офисе банка ухтинке сообщили, что она попалась в руки мошенников и ей необходимо обратиться в полицию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ухтинка лишилась более 80 тысяч рублей, думая, что защищает свою карту от несанкционированного списания денег, сообщает МВД по Коми.

- Однажды днём мне на мобильный позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сказал, что мою банковскую карту пришлось заблокировать, так как ее пытались обналичить мошенники, - рассказала полиции ухтинка 1949 года рождения.

После звонивший предложил свою помощь, чтобы решить проблему с электронным кошельком. Чтобы не произошло дальнейшее списание денег, злоумышленник попросил потерпевшую пройти в ближайшее отделение банка, снять все денежные средства и перевести на безопасный счет.

Потерпевшая не раздумывая отправилась в банк и сделала несколько переводов насчет, который диктовал звонивший. Через некоторое время «сотрудник банка» вновь вышел на связь. Он уверил, что денежные средства теперь в безопасности и вернуть их можно будет, написав в банке заявление о переводе финансов на новую карту.

Однако в офисе банка ухтинке сообщили, что она попалась в руки мошенников и ей необходимо обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.

МВД по Коми еще раз напоминает гражданам сохранять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Помните, ваша банковская карта может быть заблокирована только в двух случаях: срок ее действия истек, что можно проверить, поскольку он указан на карте; вы несколько раз ввели неверный пин-код при оплате товара в магазине или банкомате. В этом случае разблокировать карту вам удастся только при личном обращении в банк.

Не доверяйте незнакомцам, которые под самыми различными предлогами входят к вам в доверие, после чего похищают деньги. Никогда не переводите деньги на сомнительные счета по просьбе незнакомых вам граждан, тем более, если они связались с вами по телефону.

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