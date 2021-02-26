В Коми нетрезвый курильщик, по вине которого начался пожар и погиб пенсионер, предстанет перед судом

Парень бросил на пол непотушенную сигарету. Это привело к ужасным последствиям. Фото: из архива "КП"

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца Усть-Куломского района, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем.

В декабре 2019 года фигурант, находясь в квартире дома по ул.Оплеснина в состоянии алкогольного опьянения, бросил на пол выкуренную непотушенную сигарету, после чего покинул помещение. Из-за сигареты начался пожар, в результате которого проживавший в соседней комнате пенсионер отравился угарным газом и был госпитализирован.

Через несколько дней, не приходя в сознание, мужчина, получивший тяжкий вред здоровью, скончался. Кроме того, вследствие возникшего пожара было уничтожено и повреждено имущество собственников и жильцов дома на общую сумму более миллиона рублей.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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