Житель Коми перевел мошенникам 180 тысяч рублей

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В Сыктывдинском районе местный житель 1956 года рождения перевел мошенникам 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчине с московского номера позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предложил застраховать финансы и запросил реквизиты карты. Поскольку у мужчины на счету имелась внушительная сумма, он согласился на «страховку» и предоставил требуемую информацию. После этого с его карты злоумышленники похитили 75 800 рублей.

Мужчина знал о подобного рода преступлениях, но не посчитал нужным проверить информацию об услугах по страховке счетов. Телефоны, по которым общались дистанционные воры, фигурируют в уголовных делах по виртуальным кражам со счетов жителей Сыктывкара, Усть-Цилемского и Троицко-Печорского районов.

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