В поселке в Сосногорском районе восстановили газоснабжение

Фото: АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Компания АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» восстановила газоснабжение в поселке Верхнеижемский в Сосногорском районе.

В четверг, 25 февраля, на газопроводе Ухта – Войвож, который находится на балансе администрации Ухты, выявили утечку газа. На место выехала бригада специалистов компании АО «Газпром газораспределение Сыктывкар».

Под отключение попал поселок Верхнеижемский. Котельную перевели на резервное топливо. К настоящему времени ремонтные работы завершены, и газопровод работает в штатном режиме. Как передает «Комиинформ», котельную, обеспечивающую теплоснабжением поселок и жилой сектор, подключили к газу.

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