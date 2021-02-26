В Сыктывкаре грабителю с ножом дали срок

Фото: Алексей Булатов.

Сыктывкарец признан виновным в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

4 сентября 2020 года виновный незаконно проник в квартиру потерпевшего и напал на него с ножом. Приставив лезвие ножа к шее и угрожая, требовал деньги. Не получив желаемого, злоумышленник похитил сотовый телефон потерпевшего, а после скрылся с места преступления. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте вынесли приговор убийцам Анастасии Щетининой

Женщина пропала еще в ноябре 2018 года (подробности)