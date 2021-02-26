В Объячево не нашли подрядчика для строительства школы

Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Аукцион по определению подрядчика для строительства школы в селе Объячево признали несостоявшимся. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Прилузского района.

Эта школа должна была быть рассчитана на 600 мест. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 495,4 миллиона рублей. Аукционная комиссия признала заявки обоих участников аукциона, подавших документы для участия, несоответствующими требованиям. ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» планирует повторное проведение процедуры по определению подрядной организации на следующей неделе.

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