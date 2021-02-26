В Сыктывкаре мужчину оштрафовали за участие в несогласованном митинге

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Сыктывкарский городской суд оштрафовал мужчину за участие в несогласованном митинге. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина допустил правонарушение 23 февраля. С 13.55 до 15.05 он участвовал в публичном мероприятии, которое проводилось в смешанной форме митинга и шествия на Театральной и Стефановской площадях. Оно не было согласовано с администрацией Сыктывкара. Мужчина не выполнив требования полицейских о прекращении участия в несогласованном публичном мероприятии. В итоге его оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.
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