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В Сыктывкаре зафиксировали температурный рекорд за 109 лет, в последний раз такой мороз был в 1912 году. Об этом сообщила начальник ОГМО Коми ЦГМС Ольга Козак.

По ее словам, пока ситуация кардинально не изменится. После кратковременного потепления в Коми снова начнет поступать холодный воздух. Кроме того, по предварительным прогнозам, ожидается холодный март. Козак добавила, что это не редкость. Так было в 2018 году, когда март оказался холоднее января, и в 2013 году.

В то же время несколько интересных заявлений, касающихся зимы 2020-2021, синоптики уже сделали. Например, в Сыктывкаре спустя 109 лет зафиксирован морозный рекорд. В последний раз такая температура наблюдалась в 1912 году. При этом абсолютный температурный минимум был зафиксирован в Усть-Щугоре, где температура опустилась до -51,3 градуса. В целом эта зима пока занимает третье место по своей суровости. Как передает «Комиинформ», холоднее было только в 1985 и 1998 годах.

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