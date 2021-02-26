Пять новых инвестпроектов Коми получат инфраструктурную поддержку от федералов

Фото: rkomi.ru

Правительственная комиссия Российской Федерации по региональному развитию одобрила 158 новых инвестпроектов для инфраструктурной поддержки в регионах России. В число победителей вошли пять новых проектов, представленных Республикой Коми. Проекты на конкурс были направлены региональным Министерством экономического развития и промышленности.

Все пять республиканских проектов в области добычи, обрабатывающего производства и жилищного строительства прошли отбор и будут претендовать на поддержку, которая позволит создать в регионе 763 новых рабочих места и привлечь инвестиций на 9,3 млрд рублей: возведение в Инте завода по производству карбидов и ферросплавов, создание горно-рудного комплекса и производства по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов с последующей рекультивацией загрязненных территорий, модернизация лесопильного производства в Сыктывкаре, а также застройка территории в центре Сыктывкара (улицы Юхнина – Орджоникидзе – Карла Маркса – Оплеснина – Октябрьский проспект).

Всего по России в отборе участвовали 68 регионов и лишь 28 из них представили полный пакет необходимых документов, включая Коми. По результатам конкурса отбор прошли 26 регионов страны на общую сумму более 610 млрд рублей. Все новые инвестпроекты будут внесены в сводный перечень для реализации поддержки.

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