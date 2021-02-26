В Коми пятый раз пройдет фестиваль «Кытшъяс»

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На выходных, 27 и 28 февраля, в Коми пройдет фестиваль «Кытшъяс», который уже в пятый раз объединит любителей зимних спортивных игр. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства национальной политики.

Жителей и гостей Коми приглашают принять участие в мероприятиях традиционного этнографического фестиваля «Кытшъяс» и пройти по уникальному маршруту пяти деревень Удорского района: Шиляево, Кöрттувъя, Устьево, Лязюв и Ёртом. Участники соревнований попробуют себя в гонках на охотничьих лыжах, гонках на традиционных лыжах, а также в лыжных марафонах.

Программа, помимо спортивных состязаний, включает палитру мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры народов, проживающих на Удоре. Это – встречи с писателями, поэтами, журналистами, композиторами, народными артистами и путешественниками, а также различные мастер-классы.

Одним из центральных событий станет проведение обряда рождения ребенка «Кага чужöм». В прошлом году большое внимание гостей района привлек старинный обряд удорской свадьбы. 2021 год для фестиваля «Кытшъяс» – юбилейный. По словам организаторов, за небольшое время своего существования он стал значимым межрайонным мероприятием, активно пропагандирующим здоровый образ жизни и сохранение традиционной культуры коми народа.

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