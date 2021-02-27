В Сыктывкаре на Лесопарковой ограничат движение из-за «Лыжни России»

Фото: мэрия Сыктывкара.

По улице Лесопарковой во время «Лыжни России» 28 февраля изменится организация движения, информирует Сыктывкарская госавтоинспекция.

ГИБДД информирует: 28 февраля с 9:00 до 14:00 в связи с проведением городской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021» по улице Лесопарковой от пересечения с ул. Ручейной до поворота на Радиологическую станцию будет организовано одностороннее движение транспорта.

Госавтоинспекция призывает водителей планировать маршрут движения заранее, быть внимательными к требованиям установленных временных дорожных знаков, соблюдать ПДД РФ и с пониманием отнестись к ограничениям.

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