Гимназия искусств при главе Коми объявила набор учащихся на новый учебный год

Гимназия ждет детей со всей республики. Фото: Гимназия искусств при главе Коми.

Гимназия искусств при главе Коми объявила набор учащихся на 2021-2022 учебный год по основным и дополнительным образовательным программам в области музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, театрального, хореографического искусства, а также по программе социально–педагогической направленности.

Приём заявлений на обучение начинается 1 апреля и заканчивается 28 мая 2021 года с 14:00 до 16:00 (понедельник-пятница) по адресу: г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 28.

Заявление и документы можно предоставить лично в Приемную комиссию, через почтовых операторов, на e-mail gimis-otkadrov@mail.ru:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);

- для законных представителей – документ, подтверждающий соответствующие полномочия;

- свидетельство о рождении или паспорт ребенка.

Справки по телефону: 8 (8212) 222815; 222007. Дополнительная информация - на сайте гимназии (раздел «Прием в гимназию»).

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