Бесплатная форма, матпомощь, карьерный рост, год за два: госавтоинспекция Воркуты набирает кадры

Архив "КП"

Ищешь работу? Госавтоинспекция Воркуты приглашает граждан на службу в ДПС.

К кандидатам предъявляются определенные требования. Это мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, уровню образования и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности доблестного сотрудника полиции.

Также кандидаты не должны иметь судимости, ограничений по состоянию здоровья. Плюс - прохождение службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Образование юридическое, не ниже среднего профессионального.

Сотрудники полиции обеспечиваются бесплатным обмундированием, срок службы в городе Воркуте засчитывается в стаж для назначения пенсии в льготном исчислении – один год службы за два года, ежегодно оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно, при выходе в отпуск выплачивается материальная помощь.

Кроме того, есть возможность поступления в учебные заведения системы МВД бесплатно, а также перспектива карьерного роста. Сотрудники и члены их семей имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в медицинских учреждениях МВД России.

По вопросам о порядке и сроках поступления на службу необходимо обращаться в ОМВД России по г. Воркуте по телефонам: 8(82151) 2-98-18 и 2-98-19.

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