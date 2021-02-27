Лыжники Коми завоевали две медали в финале Кубка России

Фото: минспорта Коми.

Сегодня, 27 февраля, на Республиканском лыжном комплексе в Выльгорте прошел первый день финала Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования начались с гонки классическим стилем с раздельного старта. Женщины преодолели 10 километров, мужчины - 15 километров, сообщает минспорта региона.

Среди мужчин

Лыжник сборной Республики Коми Илья Порошкин победил в классической гонке финала Кубка России в Сыктывкаре. Заметим, на «домашних» стартах Илья Порошкин на отсечке 5 километров держался на третьей позиции. Первым шёл Сергей Ардашев из Татарстана.

Серебряным призером стал еще один лыжник сборной Коми Ермил Вокуев. На отсечке 5 километров Ермил держался в пятерке. На отсечке 10 километров ситуация поменялась для лидеров из Коми: а вот Порошкин смог "подняться" на позицию лидера и додержать «золото» до финала, а Ермил смог выехать на третью позицию, а к финишу улучшил свой результат до «серебра». «Бронза» гонки оказалась у Антона Тимашова из Республики Татарстан.

Фото: минспорта Коми.

Среди женщин

В женской гонке победила представительница Республики Татарстан, текущий лидер Кубка России среди женщин Алия Иксанова. Второй результат показала Наталья Мекрюкова из Тюменской области. Третье место закрепилось за Екатериной Смирновой также из Тюменской области.

Лучшие в Коми

Лучший результат из лыжниц Республики Коми показала Ольга Царёва. В классической «разделке» спортсменка семнадцатая. Среди мужчин в десятку лучших "заехал" лыжник сборной Коми Алексей Виценко. Спортсмен занял седьмое место.

Фото: минспорта Коми.

Что дальше?

В воскресенье спортсмены выйдут на личный спринт. Во вторник, 2 марта, пройдет командный спринт, а в последний день финала, 3 марта, лыжники пробегут скиатлон.

Напомним, по итогам сыктывкарского финала страна узнает не только победителей Кубка России среди женщин и мужчин, но и лидеров Континентального Кубка Восточной Европы. Напомним, классическая гонка, спринт и скиатлон пойдут в зачет последнего этапа Континентального Кубка. По итогам данных соревнований будут определены победители, которые получат право стартовать в Кубке мира ФИС по персональной квоте сверх квоты страны до конца этого года.

Болельщикам вход свободный

В воскресенье, 28 февраля, спортсмены, в том числе и известные лыжники страны, сразятся в одной из зрелищных дисциплин, в гонке на выбывание в несколько этапов – спринте. Практически всю дистанцию спортсмены пробегут по стадиону, зрители смогут наблюдать за борьбой участников с трибун.

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