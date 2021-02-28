В Коми водитель легковушки въехал в остановку

Фото: ГИБДД по Республике Коми

В Ижемском районе водитель легковушки на высокой скорости влетел в остановку общественного транспорта. Авария, по сообщению местной Госавтоинспекции, произошла глубокой ночью 27 февраля.

Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что мужчина не справился с управлением автобуса, поэтому вылетел на обочину и заехал на остановку. Благо, в этот момент никого из пешеходов не было поблизости.

Сам водитель авто получил серьезные травмы головы. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, а также перелом левой лодыжки. По сообщению «Комиинформ», мужчина в момент аварии не был пристегнут.

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