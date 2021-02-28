За минувшие сутки в Коми произошло три крупных пожара

Предварительная причина пожаров - нарушение правил эксплуатации электрооборудования Фото: Архив "КП"

Три крупных пожара произошло в Коми за минувшие сутки, сообщает пресс-служба МЧС. Во всех трех случаях причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования.

Так, первый пожар был зафиксирован в Усть-Куломе накануне в 15:40. По словам очевидцев, горел частный жилой дом на Набережной улице. Огонь уничтожил мансарда площадью 12 кв.м.

Второй случай произошел в сарае на улице Рабочая в поселке Подтыбок. Огнеборцы ликвидировали возгорание за 35 минут. В результате пожара поврежден сарай на площади 48 кв. метров.

И поздно вечером был зафиксирован еще один пожар в в селе Палауз, там загорелась баня площадью 16 кв.м. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сообщается, что за сутки в пожарах никто не пострадал.

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