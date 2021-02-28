В Коми изменились правила сдачи ГИА из-за коронавируса

Экзамены в этом году начнутся 31 мая Фото: Архив "КП"

Для выпускников Коми упростились правила сдачи ГИА. Согласно информации, которая опубликована на сайте Правительства РФ, теперь 9-классники будут сдавать только два предмета – русский язык и математику. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.

Именно на основании результатов этих экзаменов будут выдавать аттестат. Отмечается, что сдать предметы по выборы в этом году не получится – их отменили. Такие же правила будут действовать и для 11-классников.

Если выпускник не собирается поступать в вуз, то он может ограничиться экзаменами по основными предметам и получить аттестат. Для успешного поступления в университет придется сдавать экзамены по выбору.

Добавим, что экзамены в этом году начнутся 31 мая.

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