В Коми изменится порядок назначения ежемесячных выплат на детей

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В России с начала марта вступят в силу ряд изменений, среди которых есть поправки в порядке назначения ежемесячных выплат на детей.

Так, со 2 марта перестанет действовать беззаявительный порядок назначения выплат детям, которые родились с 1 января 2018 года в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Для того, чтобы получить пособие, нужно подать заявление лично, а также предстоит проинформировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат.

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