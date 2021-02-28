Лыжница из Коми завоевала еще одно «золото» на Чемпионате России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

На лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» завершаются чемпионат и первенство России по лыжным гонкам (спорт ЛИН). Вчера спортсмены соревновались в масс-старте классическим стилем.

Напомним, что Республику Коми на соревнованиях представляли Ирина Губер и Иван Мартюшев.

Третья гонка чемпионата у женщин вновь принесла Ирине Губер золотую медаль. Наша лыжница смогла в очередной раз доказать, что сегодня ей нет равных в стране.

- Ирина практически с самого старта вышла на лидирующие позиции. Хотя установка была в начале гонки не форсировать события. Но силы были, и с каждым километром она только увеличивала отрыв от преследовательниц. На финише её преимущество в итоге было огромным - 2 минуты 43 секунды, - рассказал наставник Антон Глушков.

Отметим, что Ирина Губер победила во всех гонках в Перекопе, в которых стартовала. Всего же это 18-е "золото" в рамках чемпионатов России.

- Это выдающийся результат сейчас и вообще за карьеру. Такой спортсменкой можно только восхищаться. Поздравляю Ирину и её наставников с успехом на чемпионате страны. Такие люди, которые вдохновляют нас на преодоление любых сложностей, должны служить примером не только спортсменам, но и всем остальным, - отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Виталий Савилов.

В мужском забеге Иван Мартюшев не смог попасть в призы. Половину дистанции он был в числе лидеров, однако на заключительном отрезке сил побороться за медали не хватило.

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