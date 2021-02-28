Синоптики рассказали, каким будет март в Коми

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Начало марта в Коми будет переменчивым. Об этом рассказали синоптики регионального метеоцентра.

За счет воздушного потока с Атлантики морозы сменятся более теплой, но снежной погодой. Так, в Коми ожидается ветер, скорость которого будет достигать 12-14 м/с, в Заполярье же порывы воздушного потока будут достигать 20 м/с.

Температура воздуха за окном будет в пределах -5…-12 градусов, ночью морозы будут достигать -20 градусов. В западных районах и вовсе будет плюсовая температура: столбик термометра поднимется до +2 градусов.

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